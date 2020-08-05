Trabzonspor'da stoper transferi için 3 aday: Garay, Jemerson, Ampadu

Bu sezon savunmada büyük sorunlar yaşayan ve ilk 6 sırada yer alan takımlar arasında en çok gol yiyen ekip olan Trabzonspor'da öncelik stoper transferi... Bu konuya dikkat çeken yeni teknik direktör Eddie Newton yönetime ilk listesini verdi. İngiliz hocanın savunmanın göbeği için düşündüğü isimlerin Ezequiel Garay, Jemerson ve Ethan Ampadu olduğu öğrenildi.



Garay'ın durumu araştırılıyor



Kariyerinde Real Madrid, Benfica, Zenit ve son olarak Valencia forması giyen Arjantinli stoperin bonservisi elinde. Valencia ile sözleşme yenilemeyen 33 yaşındaki oyuncunun, sezonun ikinci yarısında çapraz bağları kopmuştu. Tecrübeli oyuncuyla iletişime geçen yönetim, yıldız futbolcunun sağlık durumunu da araştırıyor. Bu konuda bir problem çıkmaması durumunda Garay'la pazarlıklar başlayacak.



Ampadu'yu Newton getirecek



Ampadu... Newton'un bizzat kendi öğrencisi. Başarılı çalıştırıcı, Hüseyin Çimşir'in yardımcısı olduğu ilk günden bu yana Galli savunmacının transferinin gerçekleştirilmesini istedi. Geçen sezon İngiliz devi Chelsea'dan, Alman ekibi Leipzig'e kiralanan ancak burada beklediği süreyi bulamayan 19 yaşındaki oyuncu, Maviler'e geri döndü. Newton, Chelsea ile yakın ilişkilerini kullanarak Ampadu'yu bir sene kiralamayı planlıyor.



Jemerson için kıran kırana pazarlık



Karadeniz ekibi, Monaco'da gözden düşen Jemerson'la da yakından ilgileniyor. 2016-2017'de PSG'nin hegomonyasını yıkarak Fransa'da şampiyonluğa ulaşan kadronun kilit isimlerinden biri olan Brezilyalı stoper için uzun süredir temaslar devam ediyor. Bordo-Mavililer, kulübüyle 1 sene sözleşmesi kalan 27 yaşındaki oyuncuyu uygun bir bonservisle renklerine bağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda Kırmızı- Beyazlılar'la pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.



