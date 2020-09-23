Trabzonspor'da stoper için geri sayım; Vitor Hugo

Fırtına, kanayan yara olarak gördüğü stoper bölgesi için takviyelere başlıyor. Savunma için liste başında yer alan Vitor Hugo için uzun zamandır süren girişimler sonunda mutlu sona ulaştı.



29 yaşındaki savunmacı ile daha önce görüşen ve el sıkışan Karadeniz devinin kurmayları, Palmeiras'ın kapısını çalmış ve teklif sunmuştu. Brezilya kulübüne 2 yıllık kiralama ve devamında satın alma opsiyonu için kiralama bedeli olarak yıllık 500 bin euro önerilmişti. Oyuncu gelmek istese de Palmeiras kiralamaya soğuk bakmış ve 5 milyon euro bonservis bedeli talep etmişti.



4 SENELİK İMZA ATACAK



Görüşmeler sonucu Brezilya ekibi indirime gitti ve anlaşma sağlandı. Fırtına, Hugo ile 4 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanırken prensipte anlaşan kulüplerin evrak işlemlerinin sürdürdüğü öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun, perşembe günü gelmesi ve 4 yıllık imza atması bekleniyor.



SOL AYAĞI RAKET GİBİ



Fırtına'nın kadrosuna katmak üzere olduğu Vitor Hugo defanstaki işlerinin yanı sıra takım hücumu için de çok önemli. 29 yaşındaki futbolcu sol ayağını raket gibi kullanıyor. Böylece geriden hem kısa hem uzun paslarla takımını doğru şekilde hücuma çıkarabiliyor.



VITOR HUGO KİMDİR?



20 Mayıs 1991 doğumlu Hugo, kariyerinin büyük çoğunluğunu Brezilya'da geçirdi. 2017'de Fiorentina'ya transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, 2019'da tekrar Palmeiras'a döndü. Sambacı, başlayan Brezilya Ligi'nde oynanan 8 maçın ikisinde görev yaptı. Hugo'nun kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi var. Ancak kendisi Avrupa'ya dönmek istediğini belirtiyor.







