Trabzonspor'un golcüsü Stiven Plaza son dönemde kadroya girememekten dolayı oldukça üzgün. Genç golcü takım izinli olmasına rağmen tesislerde çalışıyor.



FIRTINA DEĞİŞİLİK YAPMIYOR



Trabzon, oynadığı 8 maçta 5 oyuncu değiştirme hakkını hiç kullanmadı. Fırtına, 8 maçta toplam 26 oyuncu değişikliği yaparak ligin en az değişiklik yapan takımlarından biri oldu. Başakşehir 8 maçta 40 değişiklikle zirvede.



