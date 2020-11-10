Trabzonspor'da Stiven Plaza'nın üzüntüsü

Bordo-mavililerde son dönemlerde kadroya giremeyen Stiven Plaza oldukça üzgün.

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Trabzonspor'da Stiven Plaza'nın üzüntüsü
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10 Kasım 2020 10:45
Trabzonspor'un golcüsü Stiven Plaza son dönemde kadroya girememekten dolayı oldukça üzgün. Genç golcü takım izinli olmasına rağmen tesislerde çalışıyor.

FIRTINA DEĞİŞİLİK YAPMIYOR

Trabzon, oynadığı 8 maçta 5 oyuncu değiştirme hakkını hiç kullanmadı. Fırtına, 8 maçta toplam 26 oyuncu değişikliği yaparak ligin en az değişiklik yapan takımlarından biri oldu. Başakşehir 8 maçta 40 değişiklikle zirvede.



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