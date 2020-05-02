Trabzonspor'da Sosa'nın ikinci baharı

Fırtına'nın sözleşme yenilemeye hazırlandığı Jose Sosa, yetiştiği kulüp Estudiantes'in ardından kariyerinde en çok maçta formayı Trabzonspor'da giydi.

Haber; Akşam
Trabzonspor'da Sosa'nın ikinci baharı
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02 Mayıs 2020 09:25
Bordo-Mavili takımın kaptanı Sosa, adeta ikinci baharını yaşıyor. Şampiyonluk yolunda takımın en kilit isimlerinden biri durumundaki Arjantinli yıldız, 8 maçta daha forma giymesi halinde Karadeniz ekibinde 100 maçı geçecek. Sosa, yetiştiği kulüp Estudiantes'in ardından en çok maça Trabzon'da çıktı.

Avrupa'da pek çok kulüpte görev yapmasına rağmen en istikrarlı günlerini Trabzonspor'da yaşayan Sosa, toplam 93 karşılaşmada sahada yer aldı. 13 gol atıp, 15 asist yaptı. Sosa, profesyonel olarak 5 sezon oynadığı Estudiantes'te 143 maça çıkmış, 12 gol kaydetmişti. Sosa, Bayern Münih'te 46, Napoli'de 30, Metalist Kharkiv'de 84, Atletico Madrid'de 24, Milan'da 19, Beşiktaş'ta ise 78 maça çıktı.

 

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