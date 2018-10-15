Jose Sosa ve Joao Pereira... Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor'un iki yıldızı, bu sezon teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sergiledikleri futbol ile parmak ısırtmaya başladı.Geçen hafta Akhisarspor karşısında harika bir frikik golüne imza atan Arjantinli Sosa, eski günlerine dönüşünün sinyallerini verdi. Portekizli sağ bek Pereira ise şimdiden 8 maçta 4 asiste ulaştı. Teknik heyetin de gözüne giren iki yıldız, Bordo- Mavililer'in değişilmez isimlerinden birisi oldu. En dayanıklı Pereira Fırtına'nın dün gerçekleştirdiği idmanın ilk bölümünde futbolculara dayanıklılık testi yapıldı.Takımın en tecrübeli isimlerinden biri olan Joao Pereira, 34 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartarak bu uygulamada 1. oldu. Öte yandan 33 yaşındaki Sosa da bu testi başarıyla geçmeyi başardı.