"SOSA VE NOVAK İLE SONA GELDİK"

Trabzonspor iç transferde uzun zamandır görüşme halinde olduğu Jose Sosa ve Filip Novak ile çıkan haberlerin aksine birçok konuda anlaşmaya vardı.Çok küçük farklılıkların giderilmesi için iki oyuncu da menajerlerine, "Burada çok mutluyuz, sorunları çözelim" talimatı verdi.Bordo-mavili takımda iki oyuncunun da kampta sözleşmesini uzatması bekleniyor.Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, kısa bir süre önce iç transferle ilgili görüşmeleri aktarmış ve şunları söylemişti:"Sosa ve Novak ile görüştük. İkisine de Trabzonspor'un şartları doğrultusundaki tekliflerimizi ilettik. Menajerler vasıtasıyla görüşmeler devam ediyor. Oyuncularla ilgili aramızda bir problem kalmadı gibi. Menajerlerin bazı istekleri var. Az önce de söyledim; bütçe, bütçe bütçe. Trabzonspor, bütçesinin dışına çıkamaz. Bu kim olursa olsun, nasıl olursa olsun. Onlar bir fiyat söylediler, biz bir fiyat söyledik. 1+1 mi 2 yıl mı onlarda mutabık kaldık. Çok acele edeceğimiz bir şey yok. Neticede bu ikisi de mayıs sonuna kadar bizim futbolcumuz. Trabzonspor onlarla devam etme yönündeki iradesini beyan etti. Onlar da bizimle yola devam etmek istediklerini söylediler. Hadi olsunla, transfer yapılmıyor. Hepimiz istiyoruz ama şartlar da var. Şartları uydurduğumuz zaman olacak işte. İki oyuncumuzda bir problem yok."