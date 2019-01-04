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Trabzonspor'da Sosa arkadaşlarını yalnız bırakmadı

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da Jose Sosa sakatlığına rağmen idmanda arkadaşlarının yanında yer aldı.

Kaynak: AA
Trabzonspor'da Sosa arkadaşlarını yalnız bırakmadı
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04 Ocak 2019 21:23
Trabzonspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleri ile başladı.

Koşu ve pas çalışması ile süren idman, kondisyon çalışması ile tamamlandı.

Sosa antrenmanı kenardan izledi

Karadeniz ekibinde sakatlığı süren Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Arjantinli futbolcu, saha kenarından antrenmanı takip etti.

Trabzonspor'da tedavisi süren Zargo Toure, takımdan ayrı koşu yaptı.

Karadeniz ekibinde, Asya Kupası nedeniyle milli takım kampında bulunan İranlı oyuncular Vahid Amiri, Majid Hosseini ile sakatlığı nedeniyle Antalya'ya getirilmeyen Onazi de antrenmanda yer almadı.

Ünal Karaman'ın kamp kadrosuna dahil ettiği genç futbolcular, Abdurrahim Dursun, Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılınç ve Oğuzhan Açıl da idmana katıldı.

Bordo-mavili teknik heyet ve futbolcular idman öncesinde takım fotoğrafı çektirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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