Trabzonspor'da Sörloth'un yerine 2 aday

Alexander Sörloth'la yol ayrımına gelen Trabzonspor, golcü oyuncunun yerine 2 isim belirledi.

Haber; Akşam
Trabzonspor'da Sörloth'un yerine 2 aday
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21 Eylül 2020 11:44
Alexander Sörloth'un Leipzig'e satılmasının ardından Afobe'yi kadrosuna katan Trabzonspor, hücum hattına bir takviye daha yapmak istiyor.

Hedefteki isimler ise Brezilya ekibi Internacional forması giyen William Pottker ile St.Etienne'de oynayan Wahbi Khazri.

Kulüplerle ve oyuncularla görüşmeler devam ediyor. İki isimden biri Bordo-Mavili formayı giyecek.



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