Trabzonspor, 11 milyon Euro kazandırarak Leipzig'e giden Alexander Sörloth'un boşluğunu dolduramadı.



Geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 33 gol kaydeden Sörloth, ligin ilk 12 haftasında rakip fileleri 7 kez havalandırmıştı.



Fırtına'nın bu sezonki 4 forveti Afobe, Djaniny, Ekuban ve Plaza ise ilk 12 haftada toplam attıkları gole bakıldığında Sörloth'un gerisinde kaldı. Afobe 3 kez ağları sarsarken, Ekuban'ın 2 golü var. Djaniny ve Plaza'nın siftahı bulunmuyor.





