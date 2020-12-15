Trabzonspor'da Sörloth'un yeri dolmadı

11 milyon Euro kazandırarak Leipzig'e giden Alexander Sörloth'un boşluğu dolmadı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Sörloth'un yeri dolmadı
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15 Aralık 2020 11:19
Trabzonspor, 11 milyon Euro kazandırarak Leipzig'e giden Alexander Sörloth'un boşluğunu dolduramadı.

Geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 33 gol kaydeden Sörloth, ligin ilk 12 haftasında rakip fileleri 7 kez havalandırmıştı.

Fırtına'nın bu sezonki 4 forveti Afobe, Djaniny, Ekuban ve Plaza ise ilk 12 haftada toplam attıkları gole bakıldığında Sörloth'un gerisinde kaldı. Afobe 3 kez ağları sarsarken, Ekuban'ın 2 golü var. Djaniny ve Plaza'nın siftahı bulunmuyor.




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