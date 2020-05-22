Trabzonspor'da Sörloth'un yanına kule!

Koronavirüs nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlayacağının duyurulmasının ardından Trabzonspor çalışmalarına başlamıştı.Ligin en hazır takımı görünümünde olan bordo-mavililerde hedef sezon sonu iki kupayı da müzeye götürmek.Takım belirlenen hedef için çalışmalarına devam ederken yönetim de gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başladı. Koronavirüs nedeniyle verilen arada scout ekibi birçok yıldız ismi takibe almıştı. Yetenekli ve potansiyelli futbolcuların peşine düşen Trabzonspor, bir yandan da kadroya direkt katkı sağlayacak isimler üzerinde yoğunlaştı.Fırtına Sturridge'in ayrılmasının ardından hücum hattında boşalan yeri sürpriz bir golcü ile tamamlamaya karar verdi. İşte Trabzonspor'un listesindeki isim...Karadeniz ekibi transfer penceresini erken açtı. Bordo-mavili ekibin gündemine giren son isimoldu. Scout ekibinin bonservisi sezon sonu bitecek oyuncuları taradığı listede adı ön plan açıkan Sırp forvet için tüm referanslar da olumlu.Scout ekibi, 1.90 boyundaki futbolcu için "Mutlaka alınmalı" şeklinde rapor hazırlarken, Hüseyin Çimşir'in de bu transfere yeşil ışık yaktığı kaydedildi.Bu gelişme üzerine Trabzonspor yönetimi de kulübü Orenburg ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Despotovic'e kanca attı. Djordje Despotovic'in menajeriyle ilk teması kuran Trabzonsporlu idareciler olumlu yanıt aldı. Rus Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Orenburg forması giyen Sırp forvet de kariyerini şampiyonluğa oynayan bir takımda sürdürmeyi planlıyor.Bordo-mavili kulübün ilgisine sıcak yaklaşan 1.90 boyundaki forvet oyuncusu Karadeniz ekibinin tek alternatifi değil. Alexander Sörloth'un bonservisini alacak olan Trabzonspor birçok farklı adayla görüşme halinde.Djordje Despotovic, Alexander Sörloth'a yakın özelliklerde bir isim. Sırp forvet de, Süper Lig'in gol kralı Norveçli yıldız gibi uzun boylu. 1.90'lık boyuyla hava toplarına çok hakim olan 28 yaşındaki oyuncu Sörloth gibi sol ayağını raket gibi kullanıyor. Hem forvette hem de sol kanatta görev yapabiliyor.Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor'un Djordje Despotovic'e olan ilgisi Sırp basınında da geniş yankı uyandırmış durumda. Haberlerde Rusya'da küme düşme hattındaki Orenburg'da oynayan tecrübeli futbolcunun Trabzonspor'a transferi halinde Şampiyonlar Ligi'de boy gösterebileceği vurgulandı.