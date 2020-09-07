Trabzonspor'da Sörloth'un alternatifi hazır: Jend Odgaard

Trabzonspor, Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un ayrılık ihtimaline karşı çalışma başlattı. Bordo-Mavililer, İtalyan ekibi Sassuolo'nun, Danimarkalı forveti Jend Odgaard'ı gözüne kestirdi.

Trabzonspor'da Sörloth'un alternatifi hazır: Jend Odgaard
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07 Eylül 2020 10:27
Trabzonspor yönetimi, Alexander Sörloth'un ayrılık ihtimaline karşı alternatif forvet arayışlarını sürdürüyor. Ligin başlamasına bir haftadan kısa bir süre kalırken, bir anda golcüsüz kalmak istemeyen Karadeniz ekibi, rotayı İtalya'ya kırdı. Bordo-Mavililer, Sassuolo'nun, 21 yaşındaki santrforu Jens Odgaard için araştırmalara başladı.

5 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Danimarkalı futbolcu için araştırma başlatıldı. Yeşil- Siyahlılar'ın, 2018'de İnter'den 5 milyon Euro bedelle transfer ettiği genç forveti kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Uzun boyu ve güçlü fiziği ile Sörloth'u andıran Odgaard için Trabzonspor'un satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masada tuttuğu gelen haberler arasında.



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