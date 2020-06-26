Trabzonspor'da Sörlothsuz olmuyor!

Ligde kaydettiği 19 golle gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan Sörloth'un fileleri havalandırdığı maçlarda takımı da galibiyete uzandı. Trabzonspor, Sörloth'un gol atmadığı maçlarda büyük kayıplar yaşadı.

Haber; Milliyet
Trabzonspor'da Sörlothsuz olmuyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2020 08:14
Trabzonspor, Sörloth'un gol atmadığı maçlarda büyük kayıplar yaşadı.

Bunun son örneği Alanya deplasmanında görüldü, takım şampiyonluk yarışında iki puan kaybederek liderliği Alanyaspor'a kaptırdı. Ligde kaydettiği 19 golle gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan Norveçli oyuncunun fileleri havalandırdığı maçlarda takımı da galibiyete uzandı. Ancak yıldız ismin golle buluşamadığı karşılaşmalarda ise bordo-mavililer, 17 puan yitirdi ve büyük bir yara aldı.

Sörloth, Süper Lig'de bir süredir girdiği gol orucuyla da dikkat çekiyor. Şubat ayında Beşiktaş'a iki gol birden atan 24 yaşındaki santrfor, altı maçtır süren sessizliğini bu hafta sonlandırmak istiyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için