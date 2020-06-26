Trabzonspor'da Sörlothsuz olmuyor!

Trabzonspor, Sörloth'un gol atmadığı maçlarda büyük kayıplar yaşadı.



Bunun son örneği Alanya deplasmanında görüldü, takım şampiyonluk yarışında iki puan kaybederek liderliği Alanyaspor'a kaptırdı. Ligde kaydettiği 19 golle gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan Norveçli oyuncunun fileleri havalandırdığı maçlarda takımı da galibiyete uzandı. Ancak yıldız ismin golle buluşamadığı karşılaşmalarda ise bordo-mavililer, 17 puan yitirdi ve büyük bir yara aldı.



Sörloth, Süper Lig'de bir süredir girdiği gol orucuyla da dikkat çekiyor. Şubat ayında Beşiktaş'a iki gol birden atan 24 yaşındaki santrfor, altı maçtır süren sessizliğini bu hafta sonlandırmak istiyor.



