Trabzonspor'da Sörloth şoku: İlk açıklama!

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Sörloth, Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanarak kenara geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'da Sörloth şoku: İlk açıklama!
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11 Mart 2020 20:49
Süper Lig'in 19. haftasının erteleme maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oldu.

Karşılaşmayı 2-0 önde götüren Trabzonspor'da takımın en golcü oyuncusu olan Alexander Sörloth, 38. dakikada sakatlandı.

Rakip ceza sahasına topsuz koşu yaptığı sırada ayağında bir problem hisseden Norveçli futbolcu, kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlileri tarafından tedavisi yapılan Sörloth, oyuna geri döndü. Ancak golcü oyuncu, karşılaşmaya geri döndükten sonra da 2 dakika sahada kalabildi ve 40. dakikada yerini Badou Ndiaye'ye bıraktı.

Yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 37 maçta 25 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.

HÜSEYİN ÇİMŞİR: "CİDDİ DEĞİL GİBİ AMA..."

Trabzonspor Tekik Direktörü Hüseyin Çimşir, Norveçli oyuncuyla ilgili, "Sörloth'un biraz sıkıntısı var, yarın daha net bir şeyler söyleyebiliriz. Film çekilecek. Şu anda ciddi değil gibi ama MR çekildikten sonra daha net bir şeyler söyleyebiliriz." dedi.

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