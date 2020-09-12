Trabzonspor'da Sörloth krizi!

Trabzonsporlu Alexander Sörloth'a derbi öncesi 3 gündür kimsenin ulaşamadığı ve futbolcunun telefonlara yanıt vermediği ortaya çıktı.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'da Sörloth krizi!
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12 Eylül 2020 00:05
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi Sörloth krizi...

TRT Spor'da yer alan habere göre; 3 gündür Trabzon'a gelmeyen Norveçli oyuncuya kulüpten kimsenin ulaşamadığı ve futbolcunun telefonlara cevap vermediği öğrenildi.

Haberi paylaşan muhabir Barış Yurduseven, "Sörloth'un Norveç'in maçından 24 saat sonra dönmesi gerekiyordu. Aynı takımda Galatasaraylı iki oyuncu vardı, onlar döndü. Sörloth'a 3 gündür ulaşamıyor Trabzonspor yönetimi, aramalara cevap vermiyor." bilgisini paylaştı.



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