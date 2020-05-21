Trabzonspor'da Sörloth geri sayımda!

Ayağında kapsül zedelenmesi olan Sörloth, önümüzdeki hafta takım çalışmalarına başlayacak.

Haber; Posta, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Trabzonspor'da Sörloth geri sayımda!
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21 Mayıs 2020 12:24
Trabzonspor'da ayağında kapsül zedelenmesi olan Alexander Sörloth, günden güne iyileşiyor.

Tedavisi süren Norveçli yıldızın ağrıları giderek azalıyor. Sörloth bu süreçte fiziksel anlamda güç kaybetmemek için bireysel idman yapıyor.

Daha çok salonda çalışan genç yıldız, geri sayımda. Ligde attığı 19 golle krallık yarışında zirvede olan Sörloth, kalan 8 haftada Bordo-Mavili takımın yine en büyük hücum kozu olacak.

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