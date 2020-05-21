Trabzonspor'da Sörloth geri sayımda!

ayağında kapsül zedelenmesi olan, günden güne iyileşiyor.Tedavisi süren Norveçli yıldızın ağrıları giderek azalıyor.bu süreçte fiziksel anlamda güç kaybetmemek için bireysel idman yapıyor.Daha çok salonda çalışan genç yıldız, geri sayımda. Ligde attığı 19 golle krallık yarışında zirvede olan, kalan 8 haftada Bordo-Mavili takımın yine en büyük hücum kozu olacak.