Trabzonspor'da Sörloth geri sayımda!

Trabzonspor'da ayağında kapsül zedelenmesi olan Alexander Sörloth, günden güne iyileşiyor.
Tedavisi süren Norveçli yıldızın ağrıları giderek azalıyor. Sörloth bu süreçte fiziksel anlamda güç kaybetmemek için bireysel idman yapıyor.
Daha çok salonda çalışan genç yıldız, geri sayımda. Ligde attığı 19 golle krallık yarışında zirvede olan Sörloth, kalan 8 haftada Bordo-Mavili takımın yine en büyük hücum kozu olacak.
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Tedavisi süren Norveçli yıldızın ağrıları giderek azalıyor. Sörloth bu süreçte fiziksel anlamda güç kaybetmemek için bireysel idman yapıyor.
Daha çok salonda çalışan genç yıldız, geri sayımda. Ligde attığı 19 golle krallık yarışında zirvede olan Sörloth, kalan 8 haftada Bordo-Mavili takımın yine en büyük hücum kozu olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın