Trabzonspor'da Sörloth bereketi!

Sezon başında Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth'ın 10 milyon euroluk bonservis bedeli bordo-mavililerin hesabına yatırıldı.

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Trabzonspor'da Sörloth bereketi!
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12 Ekim 2020 11:50
Sezon başında Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth kasayı rahatlattı. Alman kulübü, Norveçli forvet oyuncusunun 10 milyon euro'luk bonservis bedelini bordo- mavililerin hesabına yatırdı.

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği gelirin bir bölümü borçtan düştü, diğer kısmı Trabzonspor'un transfer ödemelerine gitti.

FUTBOLCULARIN ALACAKLARI YATIRILACAK

Alexander Sörloth'tan gelen para ayrıca futbolcuların alacaklarına yatırılacak. Düzenli maaş ödemesiyle birlikte Trabzonspor'da yönetim, futbol takımının sahaya çıktığında aklının geride kalmayacağını hesaplıyor. Norveçli yıldızın satışı, Fırtına'nın kasasına büyük kolaylık sağladı.



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