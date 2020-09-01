Trabzonspor'da sola takviye; Martin Frydek

Geçen sezon her bölgede en az 2 alternatifi olan Trabzonspor'un belki de bu konuda en zayıf mevkiisi sol bekti. Filip Novak'ın ardından altyapıdan yetişen Abdurrahim Dursun forma beklerken, yeni sezon öncesinde Çek oyuncu takımdan ayrıldı. Novak'ın boşluğunu Brezilya ekibi Fluminense'den Marlon ile dolduran Karadeniz temsilcisi, 42 haftalık uzun periyotu göz önünde bulundurarak bu bölgeye bir isim daha almayı hedefliyor.



Temas kuruldu



Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isim daha önce de listede bulunan Martin Frydek oldu. Çek ekibi Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan 28 yaşındaki oyuncuyla yeniden temas kuruldu. Düşük maliyetli olması nedeniyle listenin ilk sırasında yer alan Frydek'le önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirilecek.



