Trabzonspor'da göreve başladığı ilk gün takım savunmasındaki zafiyete dikkat çeken ve bu sorunu çözmeye yönelik çalışmalara ağırlık veren teknik direktör Abdullah Avcı, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta iç sahadaki 11 maçlık gol yeme serisine son verdi. Avcı'nın yeni hedefi kazanma alışkanlığı yakalamak.



İmza törenindeki ilk açıklamasında defanstaki krizin bireysel değil takım savunmasından kaynaklandığını belirten Avcı, bordo-mavili takımın başındaki ilk maçı olan Erzurumspor mücadelesi öncesi de antrenmanlarda takım savunmasını geliştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık vermişti.



Az kayıp hedefi



Yeni takımıyla ilk sınavından zaferle ayrılan ve zamanla takım savunmasını ileri seviyeye taşımayı hedefleyen Avcı, bu süreci en az kayıpla geçirmeyi planlıyor. Deneyimli teknik adam, takımın kazanma alışkanlığı edinmesini ve bu sayede hem takımın özgüven kazanmasını hem de sportif başarıyı yakalamayı arzuluyor.

Avcı'nın, devre arasına kadarki süreci en iyi şekilde geçirip ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyelerle de hedeflerini yukarıya taşımayı planladığı kaydedildi.



Camia umutlu



Trabzonspor'un Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ilk maçı gol yemeden tamamlayarak hem kötü sonuçlara hem de istatistiklere son vermesi camiaya moral verdi. Aynı zamanda takımın da oyun içerisinde belirli aralıklarla yaptığı başarılı işler umudu yükseltirken, yakalanan bu havanın sürdürülebilir olması noktasında camiada beklentiler de arttı. İsteklerin farkında olduğunu belirten teknik direktör Avcı ise camiadan kısa bir süreliğine sabır beklentisi içerisinde olduğunu ifade etti.





