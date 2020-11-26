Trabzonspor'da sıra geldi deplasmana!

Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor, 124 gündür dış sahada galip gelemiyor.



Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri, bu hasreti de bitirmek istiyor.



En son deplasman galibiyetini geçen sezon alan ve 25 Temmuz'daki ligin son maçında Kayserispor'u mağlup eden Karadeniz ekibi, bu sezon 4 dış saha mücadelesinde 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.



