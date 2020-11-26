Trabzonspor'da sıra geldi deplasmana!

Göreve gelir gelmez Trabzonspor'un 57 günlük galibiyet hasretine son veren Abdullah Avcı, şimdi de gözünü deplasmana çevirdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da sıra geldi deplasmana!
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26 Kasım 2020 11:24
Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor, 124 gündür dış sahada galip gelemiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri, bu hasreti de bitirmek istiyor.

En son deplasman galibiyetini geçen sezon alan ve 25 Temmuz'daki ligin son maçında Kayserispor'u mağlup eden Karadeniz ekibi, bu sezon 4 dış saha mücadelesinde 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.



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