Trabzonspor'da şimdiki hedef Galatasaray

Rizespor ve Hatayspor'u devirerek iki maçlık seri yakalayan Trabzonspor gözünü Galatasaray'a dikti. Sarı kırmızılıları öğrencilerine ezberleten Abdullah Avcı, kritik maçtan galibiyet alınması durumunda zirve yolunda rüzgarı arkalarına alacaklarına inanıyor.

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Trabzonspor'da şimdiki hedef Galatasaray
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24 Aralık 2020 10:32
Büyük umutlarla Karadeniz devinin başına geçen ve kısa sürede takımı toparlayan Abdullah Avcı kazanma alışkanlığını öğrencilerine aşılamak istiyordu. Bunun için de galibiyet serilerine ihtiyaç duyan deneyimli teknik adam, Rizespor ve Hatay zaferleriyle iyi bir ivme yakaladı. İstediği seriyi sağlayan Avcı'nın Trabzonspor'u şimdi de gözünü Galatasaray'a dikti.

ÖZGÜVEN AÇISINDAN ÖNEMLİ

Şampiyonluk adaylarından olan ve ligin pozitif futbol oynayan ekipleri arasında yer alan Aslan'ı analiz etmeye başlayan başarılı hoca, rakibin güçlü ve zayıf yönlerini öğrencilerine ezberletecek.

Avcı, Galatasaray maçından da galibiyet çıkarılması durumunda tüm rüzgarı arkalarına alacaklarını ve zirve yolunda önemli bir özgüven kazanacaklarını düşünüyor. 





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