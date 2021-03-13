Trabzonspor'da şimdi Yunus Mallı zamanı

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Yunus Mallı, fiziksel olarak eksiklerini önemli oranda tamamladı. Antrenmanlarda takımın en hırslı isimleri arasında yer alan 29 yaşındaki orta saha, BB. Erzurumspor maçından itibaren formayı kaparak bir daha bırakmak istemiyor.



Trabzonspor'a gelirken karar verme süreci uzun süren milli oyuncu, kalan haftalarda takıma en üst noktada katkı yaparak Avrupa Şampiyonası öncesi milli takımdaki yerini de garantilemek istiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da özel olarak ilgilendiği Yunus'un, son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Erzurum'da 11'de başlaması bekleniyor.



ERZURUM'DA DJANİNY YENİDEN FORVETE



Bordo-mavililer deplasmanda oynayacağı Erzurumspor maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularından maçın ilk dakikalarından itibaren kontrolü ellerine alarak oynamalarını isterken, takımda da bazı önemli değişiklikler yapacak.



sForvette yeniden Djaniny'ye görev verecek Avcı, sakatlığı bulunan Berat'ın yokluğunda orta sahada Abdulkadir Parmak'ı denedi. Baker ise maç kadrosuna dahil edilecek. Sağ bekte ise yine Serkan Asan'ı kullanan Avcı, stoperde de Hosseini'de karar kıldı. Avcı bugün yapılacak taktik antrenmandan sonra 11'ini belirleyecek.



