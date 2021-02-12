Trabzonspor'da savunmaya kart uyarısı geldi

Abdullah Avcı göreve geldikten sonra ligin en az gol yiyen ve en az mağlup olan takımı haline gelen Trabzonspor'un bu başarısında stoperlerin payı çok büyük. Edgar-Vitor Hugo ikilisi performansıyla fark yaratırken, Karadeniz ekibi yıllar sonra aradığı savunma tandemini buldu. Ancak bu ikili, zorlu fikstürde bozulabilir. Çünkü hem Edgar hem de Hugo kart sınırında bulunuyor. Ligde sırasıyla Gaziantep FK, Başakşehir (d) ve Fenerbahçe maçlarına çıkacak olan Bordo-Mavililer'de, her iki oyuncu teknik heyet tarafından uyarıldı. Edgar ve Vitor Hugo'dan özellikle hakemlerle gereksiz diyaloğa girmemeleri istendi.



Alternatif Hosseini



Vitor Hugo ile Edgar'dan birinin cezalı duruma düşmesi halinde ise stoperde ilk aday Majid Hosseini. Daha önce Hugo'nun sakatlığı sürecinde defansta çok iyi performans gösteren İranlı futbolcu, göreve hazır. Trabzonspor'un bir diğer savunmacısı Hüseyin Türkmen de antrenmanlarda sıkı çalışıyor.



