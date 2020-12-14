Trabzonspor'da Eddie Newton'un ardından göreve gelen Abdullah Avcı, savunmaya çare buldu ancak her zaman övgüyle söz edilen forvet hattı eksik kaldı. Göreve geldiği daha ilk gün, bordo-mavililerden sabır isteyen ve güzel günlerin bunun sonrasında geleceğini dile getiren Avcı'ya yönetim de bu konuda destek vermişti.



Son olarak Kayserispor deplasmanından 0-0'lık sonuçla dönen Trabzonspor'da istatistikler de Avcı'yı destekliyor. Tecrübeli teknik adamın işbaşına geldiği ilk Erzurumspor maçı oldukça çetin geçmiş ancak Karadeniz ekibi yenilmemişti. Rakip 21 şutta 7 isabet sağlarken, bordo-mavililer 11'e 3'lük bir sonuç yakalayabilmiş ve bunun birini gole çevirmişti.



1-0 kazandıkları Ankaragücü karşılaşmasında da takımda, özellikle savunmada düzelme görüldü. Rakibe 8 şut şansı veren Trabzonspor, Başkent ekibinin sadece bir isabet sağlamasına neden oldu. Buna karşılık bordo-mavililer 14'e 3 isabetten bir gol çıkardı.



Trabzonspor'un 1-1 berabere tamamladığı Sivas maçında hem rakibe az şut çektirildi hem de kendileri istenen üretimi gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi 10 şuttan 4'ünü kaleye isabet ettirirken, Sivas ise 6 şuttan birini kaleye gönderdi ondan da gol geldi.



Son oynanan Kayseri karşılaşması 0-0 sonuçlandı ama Trabzonspor, özellikle Baker (5) ile rakibi topa tuttu. 18 şutun 6'sı isabetli olurken, Diabate ve Afobe gibi forvet oyuncularının bir şut bile çekememesi dikkat çekiciydi. Kayseri'de ise 11/4'lük istatistik gol getirmedi.





