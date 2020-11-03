Trabzonspor'da savunma kabusu

Geçen sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor'da hamlelere rağmen problem devam ediyor.

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Trabzonspor'da savunma kabusu
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03 Kasım 2020 10:54
Geçen sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor'da hamlelere rağmen problem çözülmedi.

Feyenoord'dan dönen Edgar takımda tutuldu ve Palmeiras'tan 3.2 milyon euro'ya Vitor Hugo transfer edildi. İki stoperin de performansı beğenilmesine rağmen, istatistiklerde olumsuz bir tablo ortaya çıktı.

Karadeniz temsilcisi, bu iki oyuncunun tandem oluşturduğu Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında kalesinde toplam 9 gol gördü.



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