Trabzonspor'da şampiyonluk paylaşımı; 'Bir kez daha tescillendi'

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, son yayımlanan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) belgelerini sosyal medya hesabında paylaştı.



CAS belgelerini ve 2010-2011 sezonu Trabzonspor takımı kadrosunu paylaşan Doğan'ın gönderisinde şu ifadeler yer alıyor:



"Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'ın son yayınladığı bültende Trabzonspor'umuzun 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha tescillendi. Bu yoldan dönmek yok, hakkımız olanı alıncaya kadar mücadeleye devam!"





Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'ın son yayınladığı bültende Trabzonsporumuzun 2010-2011 Şampiyonluğu bir kez daha tescillendi. Bu yoldan dönmek yok, hakkımız olanı alıncaya kadar mücadeleye devam! #TertemizŞampiyon pic.twitter.com/pNl58cui9q



— Ertuğrul Doğan (@ErtugrulDogan61) 26 Ocak 2019