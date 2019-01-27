Trabzonspor'da şampiyonluk paylaşımı; 'Bir kez daha tescillendi'

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, son yayımlanan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) belgelerini sosyal medya hesabında paylaştı.
CAS belgelerini ve 2010-2011 sezonu Trabzonspor takımı kadrosunu paylaşan Doğan'ın gönderisinde şu ifadeler yer alıyor:
"Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'ın son yayınladığı bültende Trabzonspor'umuzun 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha tescillendi. Bu yoldan dönmek yok, hakkımız olanı alıncaya kadar mücadeleye devam!"
CAS belgelerini ve 2010-2011 sezonu Trabzonspor takımı kadrosunu paylaşan Doğan'ın gönderisinde şu ifadeler yer alıyor:
"Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'ın son yayınladığı bültende Trabzonspor'umuzun 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha tescillendi. Bu yoldan dönmek yok, hakkımız olanı alıncaya kadar mücadeleye devam!"
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Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'ın son yayınladığı bültende Trabzonsporumuzun 2010-2011 Şampiyonluğu bir kez daha tescillendi. Bu yoldan dönmek yok, hakkımız olanı alıncaya kadar mücadeleye devam! #TertemizŞampiyon pic.twitter.com/pNl58cui9q
— Ertuğrul Doğan (@ErtugrulDogan61) 26 Ocak 2019