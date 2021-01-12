Trabzonspor'da Salomon Rondon sürprizi

Menajerler, Çin'de Dalian takımında forma giyen 31 yaşındaki Venezuelalı forvet Rondon'u Trabzonspor'a önerdi. Son kararı Avcı verecek.

Haber; Sabah
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Trabzonspor'da Salomon Rondon sürprizi
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12 Ocak 2021 12:08
Forvet hattına iyi bir golcü transfer etmek isteyen Trabzonspor için Uzak Doğu'dan transfer iddiası geldi. Çin kaynaklı haberlere göre, Dalian Professional takımında forma giyen 31 yaşındaki Venezuelalı forvet Salomon Rondon menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a önerildi. Geçmişinde West Bromwich, Newcastle, Malaga, Rubin Kazan ve Zenit gibi önemli takımların formasını giyen 1.86 boyundaki golcü, Rondon 2019 yılından bu yana Dalian'da oynuyor.

ÇİN'DE MUTSUZ

Çin'de kalmak istemeyen Venezuelalı forvetin menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a önerildiği bildirilirken, bordo-mavili takımın da bu transfere sıcak baktığı öne sürüldü. Salomon Rondon, Dalian formasıyla çıktığı 28 maçta 14 gol atarken 7 de asist yaptı. Rondon kariyerinin en parlak dönemini ise Zenit'te 58 maçta 28 gol atarak yaşadı. Abdullah Avcı'nın futbolcu hakkında incelemeler yaptığı ve ardından kararını vereceği belirtildi. Futbolcunun, kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi var.



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