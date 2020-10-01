Trabzonspor'da sakatların son durumu

2 Ekim Cuma günü Gaziantep FK ile karşılacak olan Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak'ın son durumu belli oldu.

Haber; Sabah
Trabzonspor'da sakatların son durumu
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01 Ekim 2020 09:27
Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır ile Abdulkadir Parmak'ın yarın akşamki Gaziantep FK maçında forma giyip giymeyecekleri konusunda meraklı bekleyiş var. Uğurcan'ın teknik heyete oynayabileceğini söylediği, bugünkü son idmanda kendisini deneyeceği belirtildi. Abdulkadir ise riske edilmeyecek.

Alpaslan karar aşamasında

Göztepe transferin gözdelerinden Alpaslan Öztürk'ün Trabzonspor'a gideceği iddia edildi. Bordomavili kulübün 27 yaşındaki stoper için İzmir ekibinin kapısını çaldığı ve tarafların anlaşmak üzere oldukları bildirildi. Alpaslan'ın da Başkan Mehmet Sepil'e Trabzon formasını giymek istediğini söylediği belirtilirken, transferin bu hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.



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