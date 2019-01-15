Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Balıkesirspor ile karşılaşacak Trabzonspor dün hazırlıklara başladı. Bu arada sakatlıkları geçen Toure ve Nwakaeme'nin pazar günü oynanacak Başakşehir maçında oynaması bekleniyor. Sakatlığı devam eden Sosa'nın durumu ise belirsizliğini koruyor.Trabzonspor, altyapıdan 4 ismi daha A Takıma ekledi. Kerem Baykuş, Tunahan Ergül, Tayyip Ebrar Cumhur ve Behlül Aydın Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda takıma davet edildi.