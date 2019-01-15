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Trabzonspor'da sakatların son durumu

Trabzonspor'da kritik Başakşehir maçı öncesi sakatlıkları bulunan isimlerin durumları netleşti. Toure ve Nwakaeme Başakşehir maçında oynayacak. Sosa ise şüpheli

Kaynak: Takvim
Trabzonspor'da sakatların son durumu
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15 Ocak 2019 10:19
Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Balıkesirspor ile karşılaşacak Trabzonspor dün hazırlıklara başladı. Bu arada sakatlıkları geçen Toure ve Nwakaeme'nin pazar günü oynanacak Başakşehir maçında oynaması bekleniyor. Sakatlığı devam eden Sosa'nın durumu ise belirsizliğini koruyor.

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Trabzonspor, altyapıdan 4 ismi daha A Takıma ekledi. Kerem Baykuş, Tunahan Ergül, Tayyip Ebrar Cumhur ve Behlül Aydın Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda takıma davet edildi.

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