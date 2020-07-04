Trabzonspor'da sakatlar döndü; Galatasaray'a tam kadro

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile dev bir maça çıkacak Trabzonspor'da kadro belli oldu.



Bordo-mavililerde sakatlıkları geçen Ekuban, Nwakaeme ve Abdülkadir Parmak maç kadrosunda yer aldı ve Trabzonspor, tam kadro olarak İstanbul'a doğru yola çıktı.



Galatasaray - Trabzonspor maçı, 5 Temmuz Pazar 21:00'da başlayacak.

Bordo-mavili takımın kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:



Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manoel Mesias, Manuel Da Casto, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Taha Tunç, Jose Sosa, Hakan Yeşil, Badou Ndiaye, Guilherme, Bilal Başacıkoğlu, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban ve Koray Kılınç



