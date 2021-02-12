Trabzonspor'da sağ bekte büyük rekabet!

Son haftalarda çıkış yakalayan Trabzonspor'da sağ bek mevkiinde büyük rekabet yaşanıyor.

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Trabzonspor'da sağ bekte büyük rekabet!
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12 Şubat 2021 12:55
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Serkan Asan, dünkü idmanda yer aldı.

21 yaşındaki futbolcunun dönüşü sonrası sağ bekte büyük rekabet başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Serkan'ın yokluğunda Denizli maçında Kamil Ahmet'i, son Malatya deplasmanında ise Hüseyin Türkmen'i görevlendirmişti.

3 futbolcu, Gaziantep FK karşılaşmasının 11'inde olmak için hocalarının gözüne girmeye çalışıyor.

Kaynak: Haber61.net



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