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Trabzonspor'da Ranocchia gelişmesi

Trabzonspor, Ocak'ta transferde önceliğini savunmaya vermeyi düşünürken, bu doğrultuda gündeme son olarak İtalyan Andrea Ranocchia geldi.

Kaynak: Sabah
Trabzonspor'da Ranocchia gelişmesi
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04 Kasım 2018 09:50
Trabzonspor, Ocak'ta transferde önceliğini savunmaya vermeyi düşünürken, bu doğrultuda gündeme son olarak İtalyan Andrea Ranocchia geldi.

İnter'de 2011'den beri forma giyen ve geçen sezon İngiliz ekibi Hull City'de kiralık oynayan 30 yaşındaki stoper bu sezon istediği forma şansını bulamaması nedeniyle devre arası ayrılmayı amaçlarken, yönetim de harekete geçti.

Sosa'nin menajeri Bilardo, İnter'in sezon sonu sözleşmesi bitecek Ranocchia için Fırtına ile bir görüşme gerçekleştirdi ve bonservisini bedelsiz alabileceğini iletti. Ranocchia konusunda referansların da olumlu olduğu dile getirildi.

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