Maç fazlasıyla Başakşehir'e kaptırdığı zirveyi yarın Alanyaspor'u devirerek geri almayı hedefleyen Trabzonspor'da oyunculara para müjdesi geldi.



Koronavirüs salgını nedeniyle oyuncularıyla toplantı yaparak ödemeleri erteleyen bordo-mavili kurmaylar, ligin start alması sonrası hemen harekete geçti. İlk etapta Göztepe ile Fenerbahçe maçlarının galibiyet primleri hesaplara yatırıldı. Ayrıca takıma maaş ödemelerinin de haziran ayının sonunda yapılacağı belirtildi. Alacakların hesaba geçmesiyle yüzü gülen oyuncular, lig öncesindeki ödeme planlarının aynı şekilde devam etmesinden dolayı Başkan Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür etti.



Dış sahada son yenilgisini 23 Eylül 2019'da Sivas karşısında (2-1) alan Trabzonspor o tarihten beri deplasmanda yenilmedi. Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan bordomavililer, ligde toplanan 56 puanın 26'sını deplasmanda kazandı.



