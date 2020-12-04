Trabzonspor'da Plaza yokları oynuyor!

Trabzonspor'un Süper Lig'de bugüne kadar oynadığı 10 maçta sadece üç dakika forma giyebilen Plaza 7 maçta ise 21 kişilik oyuncu kadrosuna dahil edilmedi. Ve aldığı yıllık garanti ücret de 620 bin avro.



Kazanmaya çalışıyor

Beklentilerin çok uzağında kalan 21 yaşındaki isim konusunda çalışıp çabalayan ise Teknik Direktör Abdullah Avcı. İlk iki maçından galibiyetle ayrılan ve kadrodaki tüm isimleri yeri ve zamanı geldiğinde kullanacağını söyleyen Abdullah Hoca, zaman zaman Plaza ile de görüşmeler yapıp daha çok çalışması gerektiğini belirtiyor ve aynı zamanda moral de veriyor. Plaza'nın 100 bin avro da kiralama bedeli var.



Marka elçileri: Yazıcı-Sörloth

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu; Sörloth'un devre arasında Trabzonspor'a dönme durumu yok. Yusuf Yazıcı ve Alexander Sörloth, sportif olarak bizimle beraber olmamalarına karşın bizim marka elçimiz. Yapacakları transferlerden yine pay alacağız. Başakşehir şunu bilmeli ki, Sörloth her zaman İstanbul takımlarına uzatmalarda gol atıyordu, bunun tedbirini almaları lazımdı (Başakşehir'i uzatmadaki golüyle yıkmıştı).



