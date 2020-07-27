Trabzonspor'da planlar CAS'a göre yapılacak!

Şampiyonluk şansını kaybeden ve ligi ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor'da hem burukluk söz konusu hem de umut. Umudun sebebi, Avrupa'dan 1 yıl men kararının iptali yönündeki beklenti. CAS, UEFA'nın verdiği kararı bu hafta karara bağlayacak. Eğer ceza kaldırılırsa Karadeniz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak. Ve bu yeni sezonun kadro mühendisliğinde de belirleyici bir etki oluşturacak. Her ne kadar Başkan Ahmet Ağaoğlu 4 isimle prensipte anlaştıklarını söylese de önemli hamlelerde 'dev' adımlar ve planlar söz konusu.



"ACELE ETMEYECEĞİZ"



Camianın başarısız bir sezon geçirildiği düşüncesini kabul etmeyen ve sabırlı, kararlı şekilde çıtayı yükselterek yollarına devam edeceklerini belirten Başkan Ahmet Ağaoğlu, transferde de 'tok alıcı' ve 'tok satıcı' rolünde. Uğurcan Çakır, Alexander Sörloth ve Abdülkadir Ömür gibi yıldızları vitrinde olan bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi'ndeki duruma göre karar verecek. Eğer CAS, Avrupa'dan men kararını kaldırırsa mevcut kadronun büyük oranda korunması ve yıldızların değerine değer katması düşünülüyor.



EN İYİSİ AMA...

Dereceye sevinemedi



Sezona Ünal Karaman ile başlayıp Hüseyin Çimşir ile yola devam eden ve son maçta Newton'a kalan bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de 65 puan toplayarak son 9 sezonun en yüksek puanına ulaştı. Ancak son iki haftada şampiyonluk şansı kaçtığı için bu başarı sevindirmedi. Trabzonspor 2010-11 sezonunda 82 puan toplamıştı.



