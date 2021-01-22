Trabzonspor'da Pereira idmana alınmadı

Joao Pereira, Trabzonspor idmanına alınmadı. Abdullah Avcı'nın kararıyla Portekizli oyuncu gönderilecek

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'da Pereira idmana alınmadı
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22 Ocak 2021 13:53
Teknik direktör Abdullah Avcı, Bordo-Mavililer olan sözleşmesi 6 ay sonra bitecek olan Pereira'ya planlarında olmadığını açıklamıştı

A Spor'un haberine göre; Joao Pereira, Trabzonspor idmanına alınmadı. Abdullah Avcı'nın kararıyla Portekizli oyuncu ile yollar ayrılacak

36 yaşındaki sağ bek Instagram hesabından, "Fiziken ve mental açıdan saha içinde devam etmeye uygun hissettiğim sürece, kariyerime o dört çizginin içinde devam edeceğimi ifade etmek istiyorum" açıklamasını yapmıştı

 



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