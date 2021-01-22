Trabzonspor'da Pereira idmana alınmadı

Teknik direktör Abdullah Avcı, Bordo-Mavililer olan sözleşmesi 6 ay sonra bitecek olan Pereira'ya planlarında olmadığını açıklamıştı



A Spor'un haberine göre; Joao Pereira, Trabzonspor idmanına alınmadı. Abdullah Avcı'nın kararıyla Portekizli oyuncu ile yollar ayrılacak



36 yaşındaki sağ bek Instagram hesabından, "Fiziken ve mental açıdan saha içinde devam etmeye uygun hissettiğim sürece, kariyerime o dört çizginin içinde devam edeceğimi ifade etmek istiyorum" açıklamasını yapmıştı







