Trabzonspor'da operasyon kapıda

Trabzonspor sezon sonu bazı oyuncularla vedalaşmanın hesaplarını yapıyor. Baker, Afobe, Marlon ve Hosseini'nin yanı sıra Kamil Ahmet Çörekçi ile yolların ayrılması bekleniyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da operasyon kapıda
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01 Nisan 2021 08:22
Süper Lig'de 30 maç sonunda 4. sırada yer alan ve zirve takibini sürdüren Trabzonspor'da, gelecek sezonun kadro yapılanması için harekete geçildi.

Dış transfer çalışmalarına hız veren ve Teknik Direktör Abdullah Avcı öncülüğünde yeni bir kadro oluşturmayı hedefleyen bordo-mavililerde mevcut takımdan birçok isimle yollar ayrılacak.

Kiralık sözleşmeleri sona erecek olan Baker ve Afobe için yeni bir girişimde bulunulmayacağı öğrenildi. Satın alma opsiyonlu kiralanan Marlon ile de yolların ayrılması gündemde. Ayrıca sözleşmesi bitecek bir başka isim Hosseini ile yeni sözleşme görüşmeleri devam etse de henüz netice alınamadı. İki ay sonra serbest kalacak olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin durumuna ise kalan haftalardaki performansına göre karar verilecek.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN HAREKETLİ YAZ

Karadeniz ekibinde geçen sezon istenilen seviyede teklif gelmemesi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen kaleci Uğurcan Çakır için ise sezon sonu hareketli bir dönem yaşanması bekleniyor.

Milli eldivenle Avrupa'dan birçok kulüp ilgilenirken, yönetim belirlenen ekonomik şartlar doğrultusunda bu transfere izin verecek. Ayrıca ara transfer döneminde teklifler alan Djaniny de cazip bir bonservis bedeli önerilmesi halinde elden çıkarılacak. 



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