Trabzonspor'da Onur Kıvrak krizi

Her fırsatta 'Ben Trabzonsporluyum' diyen kaleci Onur Recep Kıvrak'ın sözleri havada kaldı.Kadro dışı kaldıktan sonra 4 Aralık 2018'de 2 milyon 200 bin Euro'luk alacağının ödenmemesi nedeniyle kulübe ihtar çeken Onur Kıvrak'ın, yönetimin alacaklarını bırakarak sözleşmesini feshetme teklifini kabul etmedi. Ardından yönetimin, "Alacaklarını taksitle ödeyelim" teklifini de reddeden tecrübeli kalecinin isteği ise şok etkisi yarattı.Zira Onur, sadece geçmiş alacaklarının değil, gelecek alacaklarının da kendisine nakit olarak ödenmesini istedi. Yönetimin tüm ikna çalışmalarına rağmen anlaşmaya yanaşmayan Onur, 7 Ocak Pazartesi tarihine kadar ödemelerin yapılmaması durumunda serbest kalacak. Yıllık ücreti 2 milyon 250 bin Euro olan Onur'un sözleşmesi Haziran 2020'de bitiyor.