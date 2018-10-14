Trabzonspor'da Onazi seferberliği!

Trabzonspor'da Ogenyi Onazi'nin sakatlık haberi keyifleri kaçırdı.
Milli takımının kampında sakatlanan Nijeryalı starın sakatlığının ciddiyeti Trabzon'da yapılacak olan kontrollerden sonra netleşecek. Onazi Salı günü Türkiye'ye gelecek.
MR'I ÇEKİLECEK
Onazi'nin MR'ının çekileceği ardından ise tedavisine başlanacağı öğrenildi. Onazi'nin sakatlığı uzun sürerse Kucka'nın görev yapması bekleniyor.
Trabzonspor ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Onazi, bu sezon 8 maçta 1 gol attı.
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Milli takımının kampında sakatlanan Nijeryalı starın sakatlığının ciddiyeti Trabzon'da yapılacak olan kontrollerden sonra netleşecek. Onazi Salı günü Türkiye'ye gelecek.
MR'I ÇEKİLECEK
Onazi'nin MR'ının çekileceği ardından ise tedavisine başlanacağı öğrenildi. Onazi'nin sakatlığı uzun sürerse Kucka'nın görev yapması bekleniyor.
Trabzonspor ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Onazi, bu sezon 8 maçta 1 gol attı.
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