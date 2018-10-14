  •  
    Samandıra'da yeni bir dönem! "Artık Volkan..."
  •  
    İspanya'da ilk gündem Garry! "Savaş çıkacak"
  •  
    Babel asist yaptı, Çakır yönetti, Almanya yıkıldı!
  •  
    Barça'nın transfer listesi sızdı: 14 ÇILGIN isim!..
  •  
    UEFA Uluslar Ligi'nde tarih yazıldı! İlk gecesi...

Trabzonspor'da Onazi seferberliği!

Trabzonspor'da Onazi'nin Salı günü MR'ı çekilecek . Njeryalı futbolcuya çeşitli tetkikler uygulanacak.

Kaynak: Takvim
Trabzonspor'da Onazi seferberliği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ekim 2018 06:07
Trabzonspor'da Ogenyi Onazi'nin sakatlık haberi keyifleri kaçırdı.

Milli takımının kampında sakatlanan Nijeryalı starın sakatlığının ciddiyeti Trabzon'da yapılacak olan kontrollerden sonra netleşecek. Onazi Salı günü Türkiye'ye gelecek.

MR'I ÇEKİLECEK

Onazi'nin MR'ının çekileceği ardından ise tedavisine başlanacağı öğrenildi. Onazi'nin sakatlığı uzun sürerse Kucka'nın görev yapması bekleniyor.

Trabzonspor ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Onazi, bu sezon 8 maçta 1 gol attı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için