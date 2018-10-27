Trabzonspor'da Onazi forma bekliyor!

ile oynanan karşılaşmada sakatlanan takımın vazgeçilmezlerindenmüjdeli haber geldi.Ligde bütün maçlarda ilk 11'de sahaya çıkan ve mevkiinde alternatifsiz olan Nijeryalı ön liberonun, uygulanan yoğun tedavi sonrası kasığındaki sakatlığı iyileşti. Son iki taktik idmana katılan 25 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Ünal Karaman'ın görev vermesi halinde sahada yer alacak. Sakatlığı devam eden Nwakaeme ise kadrodan çıkarıldı.Onazi, bu sezon 9 lig maçında da sahaya çıkarken, 734 dakikada 1 gol attı.Bu sezon deplasmanda çıktığı 4 maçın 1'ini kazanan Trabzonspor, 1 maçtan ise beraberlikle ayrılıp dış sahada 4 puan topladı. Fırtına iç sahadaki 5 maçta ise, 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puanı hanesine yazdırdı.Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Erzurumspor maçında kaçan puanları bugün oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında telafi etmek istiyor. Öğrencilerine uyarılarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Erzurumspor maçında ortaya koyduğumuz futbol ve aldığımız sonuç böylesine önemli bir haftada bize yakışmadı. Şimdi önümüzde Antalya deplasmanı var. Zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Sizden tek isteğim daha fazla özverili olmanız ve daha fazla mücadele etmeniz" şeklinde konuştu.