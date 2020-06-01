Trabzonspor'da Ömer Toprak sürprizi!

Milli futbolcumuz Ömer Toprak menajerler aracılığıyla Trabzonspor'un gündemine geldi.

Haber; Akşam
Trabzonspor'da Ömer Toprak sürprizi!
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01 Haziran 2020 09:12
Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Milli futbolcumuz Ömer Toprak menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi.

Tecrübeli oyuncuyu 3.5 milyon Euro karşılığında Dortmund'dan zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Werder Bremen'in de Ömer'in satışına sıcak baktığı iddia edildi.

Bordo- Mavili yönetimin bu öneriye henüz geri dönüş yapmadığı, son kararı teknik direktör Hüseyin Çimşir'in vereceği öğrenildi.

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