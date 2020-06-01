Trabzonspor'da Ömer Toprak sürprizi!

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Milli futbolcumuz Ömer Toprak menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi.
Tecrübeli oyuncuyu 3.5 milyon Euro karşılığında Dortmund'dan zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Werder Bremen'in de Ömer'in satışına sıcak baktığı iddia edildi.
Bordo- Mavili yönetimin bu öneriye henüz geri dönüş yapmadığı, son kararı teknik direktör Hüseyin Çimşir'in vereceği öğrenildi.
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Tecrübeli oyuncuyu 3.5 milyon Euro karşılığında Dortmund'dan zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Werder Bremen'in de Ömer'in satışına sıcak baktığı iddia edildi.
Bordo- Mavili yönetimin bu öneriye henüz geri dönüş yapmadığı, son kararı teknik direktör Hüseyin Çimşir'in vereceği öğrenildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın