Trabzonspor'da Olcay Şahan'a veto

2017-2019 yılları arasında Bordo-Mavili formayı giyen Olcay Şahan sezonun sona ermesiyle Denizlispor'dan ayrılmıştı.



Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki oyuncunun ismi yine takıma ağabeylik yapması adına gündeme gelmişti.



Teknik direktör Eddie Newton'un, tecrübeli oyuncunun gelişine onay verdiği öğrenilirken, yönetimin bu transferi veto ettiği belirtildi.



Olcay geride bıraktığımız sezon 30 maça çıkarken, 1 kez ağları sarsıp, 3 de asist yapmıştı.



