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Trabzonspor'da Olcay Şahan'a af gündemde!

Trabzonspor'da transfer tahtasının kapalı olmasının yanı sıra sakatların çoğalması sonrası, kadro dışı bırakılan Olcay Şahan'ın affedilmesi tartışılıyor.

Kaynak: Takvim
Trabzonspor'da Olcay Şahan'a af gündemde!
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26 Ocak 2019 08:35
Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Olcay Şahan'ın yeniden takıma dönmesi gündemde.

Satış listesine konmasının ardından herhangi bir takıma transferi gerçekleşmeyen deneyimli oyuncu, Kadir Özcan Tesisleri'nde antrenörler nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor'da transfer tahtasının kapalı olması ve sakatların çoğalması nedeniyle Olcay'ın affedilebileceği iddia ediliyor.

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