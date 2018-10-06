Trabzonspor'da Olcay Şahan sürprizi!

NE OLMUŞTU?

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Akhisarspor mücadelesi öncesi Trabzonspor'da Olcay Şahan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.Geçtiğimiz hafta teknik direktör Ünal Karaman tarafından kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, Akhisar karşılaşmasında kadroda yer alıyor.Karaman, geçtiğimiz hafta aldığı kadro dışı kararı ile ilgili;ifadelerini kullanmıştı.Olcay Şahan bu sezon Trabzonspor forması iel çıktığı 6 karşılaşmada 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.