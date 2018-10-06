Trabzonspor'da Olcay Şahan sürprizi!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Akhisarspor mücadelesi öncesi Trabzonspor'da Olcay Şahan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz hafta teknik direktör Ünal Karaman tarafından kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, Akhisar karşılaşmasında kadroda yer alıyor.
NE OLMUŞTU?
Karaman, geçtiğimiz hafta aldığı kadro dışı kararı ile ilgili; "Olcay'ı mental olarak hazır görmediğim için kadroya almadım. Eminim o da düşününce bize hak verecektir." şeklinde konuşan Karaman, "Biz takım sporu yapıyoruz. Hoca bir tercih yapmışsa ona saygı gösterip daha fazla çalışacaksınız. Sözleşmesine bakıyorum, 'ilk 11'de oynama zorunluluğu var' diye bir madde yok. Özür dileyecek ve yine bizimle olmaya devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.
Olcay Şahan bu sezon Trabzonspor forması iel çıktığı 6 karşılaşmada 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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Geçtiğimiz hafta teknik direktör Ünal Karaman tarafından kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, Akhisar karşılaşmasında kadroda yer alıyor.
NE OLMUŞTU?
Karaman, geçtiğimiz hafta aldığı kadro dışı kararı ile ilgili; "Olcay'ı mental olarak hazır görmediğim için kadroya almadım. Eminim o da düşününce bize hak verecektir." şeklinde konuşan Karaman, "Biz takım sporu yapıyoruz. Hoca bir tercih yapmışsa ona saygı gösterip daha fazla çalışacaksınız. Sözleşmesine bakıyorum, 'ilk 11'de oynama zorunluluğu var' diye bir madde yok. Özür dileyecek ve yine bizimle olmaya devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.
Olcay Şahan bu sezon Trabzonspor forması iel çıktığı 6 karşılaşmada 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın