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Trabzonspor'da Olcay kalmaktan vazgeçti

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, takımdan ayrılmak konusunda kararını verdi.

Kaynak: Takvim
Trabzonspor'da Olcay kalmaktan vazgeçti
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15 Şubat 2019 08:38
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın talimatıyla kadro dışı bırakılan Olcay Şahan'ın umutlarının tükendiği ve takımdan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.

Çalışmalarını takımdan ayrı Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde sürdüren 31 yaşındaki sağ kanadın, "Bugüne kadar affedilmediysem bundan sonra artık zor. Beni affedeceklerini düşünmüyorum. Sezon sonunda da duruma bakacağız" dediği belirtiliyor

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılması istenen Olcay Şahan, takımdan ayrılmak istemediğini açıklayarak tek başına çalışmalarını sürdürme kararı vermişti.

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