Trabzonspor'da olağanüstü hal; Girişler yasak...

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi kentte artan koronavirüs vakaları sebebiyle olağanüstü hal yaşanıyor. Tesislerde acil durum düğmesine basan bordo-mavililerin sağlık heyeti, sivillerin giriş ve çıkışlarını yasakladı. Son dönemde takım içerisinde de artan vakalar sebebiyle birçok oyuncusundan mahrum olarak oynayan Fırtına, bu engeli kısıtlamalarla birlikte aşmak istiyor.



Girişlerin yasaklanmasıyla birlikte başlayan bu süre içerinde tesislerde görev yapanlar dışında kimse içeri alınmayacak. Bu kararın, Fenerbahçe maçına kadar devam edeceği öğrenildi.



Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde pazar günü sarı-lacivertlileri ağırlayacak olan Trabzonspor, rakibiyle arasındaki 3 puanlık puan farkını eşitlemek istiyor.



Kaynak: Karadeniz Gazetesi



