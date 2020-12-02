Trabzonspor'da Nwakaeme'ye özel motivasyon

Nwakaeme, son dönemdeki performansı nedeniyle özel bir çalışma ve psikolojik motivasyon kampına girecek

Haber; Sabah
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Trabzonspor'da Nwakaeme'ye özel motivasyon
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02 Aralık 2020 09:18
Bordo-mavililerin Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, son dönemdeki performansı nedeniyle özel bir çalışma ve psikolojik motivasyon kampına alınacak.

Bu sezon 8 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki futbolcunun eski günlerine dönmesini isteyen teknik heyet, 31 yaşındaki oyuncuyla bire bir görüşmeler yapacak ve sahadaki sorumluluklarını daha da artıracak.


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