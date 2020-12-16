Sezona istediği gibi başlayamayan Anthony Nwakaeme, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptı.



Tecrübeli futbolcu, Avcı'ya "Benden beklentilerin farkındayım. Yeniden o seviyeye çıkacağım" ifadelerini kullandı. Abdullah Avcı da Nwakaeme'ye "Sana çok güveniyorum. Senin yeteneklerinde oyuncu bulmak zor. Bu takımın en önemli silahlarından birisin. Senin formun arttıkça hücumdaki sorunlar çözülecek" dedi.





