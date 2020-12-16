Sezona istediği gibi başlayamayan Anthony Nwakaeme, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptı.
Tecrübeli futbolcu, Avcı'ya "Benden beklentilerin farkındayım. Yeniden o seviyeye çıkacağım" ifadelerini kullandı. Abdullah Avcı da Nwakaeme'ye "Sana çok güveniyorum. Senin yeteneklerinde oyuncu bulmak zor. Bu takımın en önemli silahlarından birisin. Senin formun arttıkça hücumdaki sorunlar çözülecek" dedi.
Tecrübeli futbolcu, Avcı'ya "Benden beklentilerin farkındayım. Yeniden o seviyeye çıkacağım" ifadelerini kullandı. Abdullah Avcı da Nwakaeme'ye "Sana çok güveniyorum. Senin yeteneklerinde oyuncu bulmak zor. Bu takımın en önemli silahlarından birisin. Senin formun arttıkça hücumdaki sorunlar çözülecek" dedi.