Trabzonspor'da Nwakaeme'ye motivasyon

Trabzonspor'da sezona istediği gibi başlayamayan Anthony Nwakaeme, teknik direktör Abdullah Avcı ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Nwakaeme'ye motivasyon
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16 Aralık 2020 11:20
Sezona istediği gibi başlayamayan Anthony Nwakaeme, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptı.

Tecrübeli futbolcu, Avcı'ya "Benden beklentilerin farkındayım. Yeniden o seviyeye çıkacağım" ifadelerini kullandı. Abdullah Avcı da Nwakaeme'ye "Sana çok güveniyorum. Senin yeteneklerinde oyuncu bulmak zor. Bu takımın en önemli silahlarından birisin. Senin formun arttıkça hücumdaki sorunlar çözülecek" dedi.




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