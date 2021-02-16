Trabzonspor'da Nwakaeme'nin yerine 3 aday

Gaziantep maçında kırmızı kart gören Nwakaeme'nin formasına 3 aday var. Yunus Mallı, Afobe ve Yusuf Sarı teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne girmeye çalışacak.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Nwakaeme'nin yerine 3 aday
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16 Şubat 2021 12:34
Başakşehir deplasmanı öncesi Trabzonspor'daki en büyük sorunlardan biri Anthony Nwakaeme'nin yokluğu. Gaziantep maçının son anlarında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Nijeryalı yıldız, cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Nwakaeme'nin yerine ilk 11'de kimin görev yapacağı merak konusu.

Formaya 3 aday var: Yunus Mallı, Afobe ve Yusuf Sarı. Devre arasının son günlerinde kadroya katılan ve maç eksiği nedeniyle hep sonradan oyuna giren Yunus'un fiziksel açıdan biraz eksiği bulunuyor. Ancak Abdullah Avcı, transferini çok istediği Yunus ile başlayıp, sürpriz yapabilir.

Afobe'nin oynaması halinde ise Djaniny sol kenara çekilecek. Bir diğer ihtimal Yusuf Sarı'nın görev yapması durumunda da Ekuban solda, Yusuf sağda, Djaniny ileri uçta olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, antrenman performanslarına göre 3 futbolcu arasında tercihini yapacak.



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