Trabzonspor'da Nwakaeme şov başladı

Trabzonspor'da formasına geri kavuşan Nwakaeme, performansıyla beğeni topladı.

, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Nwakaeme şov başladı
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20 Aralık 2020 11:43
Trabzonspor'da sakatlığı sebebiyle ligde Sivasspor ve Kayserispor maçlarını kaçıran, kupada da Adana Demir sınavında görev yapamayan Anthony Nwakaeme 3 maç sonra formasına kavuştu.

Bu sezon performansıyla eleştirilen Nijeryalı yıldız, Rize karşısında eski günlerini aratmadı.

Özellikle dar alan becerisiyle rakip savunmacılara sık sık zor anlar yaşatan 31 yaşındaki oyuncunun bir topu da direkten döndü. Tecrübeli futbolcunun bu oyunu teknik ekibi de bir hayli sevindirdi.



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