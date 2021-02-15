Trabzonspor'da Nwakaeme planları bozdu!

Gaziantep karşısında galibiyet serisini sürdüren Trabzon'da Nwakaeme'nin son dakika kırmızısı teknik heyeti üzdü

Haber; Milliyet
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Trabzonspor'da Nwakaeme planları bozdu!
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15 Şubat 2021 08:17
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK karşısında alınan galibiyete sevinirken, takımın en büyük kozlarından biri olan Nwakaeme'nin 90+6'da iki sarıdan kırmızı kartla atılmasına ise üzüldü.

Kazanan 11'ini sakatlıklar dışındaki durumlarda bozmamayı tercih eden tecrübeli çalıştırıcının, bu gelişme sonrasında ileri hattı değiştirmek zorunda kalacağı öğrenildi. Atakları genellikle Nwakaeme üzerinden kuran bordo-mavililerde bu kez son haftaların formda ismi Bakasetas'ı tercih edeceği bildirildi.

Kovid-19 testleri pozitif çıkan üç oyuncunun dışında Nwakaeme gibi önemli bir ismin olmamasının ardından Abdullah Avcı, hafta boyunca futbolcularına Başakşehir'i ezberletecek. Rakibin bu sezona iyi başlayamasa da Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek moral bulduğunu öğrencilerine aktaran tecrübeli çalıştırıcı şans bulucak herkesin dikkatli olmasını istediği öğrenildi.
Yusuf Sarı'yı sağ kanatta oynatmayı planlayan bordo-mavili takımın teknik patronu, Yunus Mallı'nın hafta içindeki

performansına bakarak yeni transfere de görev verebileceği bildirildi. Avcı, Ekuban'a ise Nwakaeme'nin kanadını teslim edecek. Bu değişiklerin ardından ise atakları yönetecek isim ise Bakasetas olacak.



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